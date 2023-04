× Erweitern Illustration: The English Theatre

Mit Tennessee Williams’ Drama „Plötzlich im letzten Sommer“ startet das English Theatre am 14. April in die Frühjahrssaison.

New Orleans, 1937. Im letzten Sommer starb Sebastian Venable. Der Schwule wurde nachts am Strand überfallen und brutal ermordet. Seine Cousine Catherine hat die bestialische Tat beobachtet und bekommt die Bilder des Geschehens nun nicht mehr aus dem Kopf. Sie weigert sich zu schweigen, doch Sebastians Mutter möchte die Umstände des Todes vertuschen und schmiedet einen teuflischen Plan: Sie lässt Catherine in eine Nervenheilanstalt einweisen und engagiert den Arzt Dr. Cukrowicz, der mit zweifelhaften Gehirnoperationen experimentiert. Als Cukrowiczs Versuchs-Patientin soll Catherine mundtot gemacht werden.

Die Premiere von „Suddenly Last Summer“ wird am 14. April stattfinden – bei Redaktionsschluss gab es allerdings noch keine finale Entscheidung über den Fortbestand der Spielstätte des English Theatre im Gallileo-Hochhaus. Das Team um Theaterdirektor Daniel Nicolai ist aber sicher, dass rechtzeitig eine Lösung gefunden wird.

14.4. – 4.6., The English Theatre, Gallus Anlage 7, Frankfurt, 19:30 Uhr, Spieltage: Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de