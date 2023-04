Tanzworkshop für Männer

× Erweitern Foto: De-Da Prductions

„Echte Kerle tanzen nicht“ – was wie ein Vorurteil aus grauen Vorzeiten klingt, scheint sich zumindest in der deutschen Praxis ein stückweit zu bewahrheiten: „In unseren offenen Workshops sind immer die Frauen in der Überzahl“, weiß Manuel Gaubatz, Tanzpädagoge und Education Manager der Dresden Frankfurt Dance Company.

Foto: De-Da Productions Manuel Gaubatz

„Viele Männer trauen sich nicht zu tanzen, weil sie entweder Angst haben oder sich noch nie so bewegt haben“. Kulturgeschichtlich betrachtet ist der Tanz für Männer insbesondere in den östlichen und südlichen Regionen Europas viel alltäglicher. Auch in Afrika und Südamerika tanzen Männer seit jeher, auch um untereinander ihren Status zu definieren; dabei geht es um die Demonstration von Körperbeherrschung, Kraft, Geschicklichkeit und Ausstrahlung.

Grund genug für die Dresden Frankfurt Dance Company, weiterhin reine Männer-Tanzworkshops anzubieten, was in der Vergangenheit bereits hervorragend funktioniert hat. Mit dem erlernen einfacher Improvisations-Techniken, Übungen für Körper- und Bewegungskoordination und dem Einstudieren und Weiterentwickeln einer kurzen Choreografie-Sequenz bricht der Männer-Workshop Hemmschwellen, baut Unsicherheiten ab und stärkt das Selbstvertrauen in die eigene Beweglichkeit.

Für den Workshop mit Manuel Gaubatz sind keine tänzerischen Vorkenntnisse erforderlich – lediglich eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen, da der Kurs schnell ausgebucht ist.

9. und 10.5., Studio der Dresden Frankfurt Dance Company, Schmidtstr. 12, Frankfurt, jeweils 19:30 – 21 Uhr, Infos zu allen Workshops und Anmeldung über www.dresdenfrankfurtdancecompany.com/education/

