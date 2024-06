A Passage to Thailand: Ganz großes Gaumen-Kino

× Erweitern Foto: pez „Suvadee“

Wie auf einer Überseereise nach Thailand fühlen wir uns, hier auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrtschiffs …

Die Wahrheit ist: Wir sind in der Steinhofpassage, 50 Meter neben Hauptwache und Rossmarkt, aber gleichzeitig so entrückt und abgeschirmt vom wilden Getöse der Stadt, wie man es sich kaum vorstellen kann. Diesen Zauber verdanken wir dem Suvadee – Thai Restaurant, das eine kleine Oase geschaffen hat, gerade dort wo man sie am dringendsten braucht. Hier treffen sich Kenner der Thai-Küche, Freunde der Schärfe und Ruhesuchende, um erstklassige und qualitativ hochwertige Speisen aus einer enormen Menüauswahl zu genießen. Aber auch Menschen, die oft in der Stadt zu tun haben oder dort arbeiten, haben diesen Ort als ausgleichendes Refugium für sich entdeckt. Mit raffinierter Würze, sehr frischen Zutaten und klassischem Service werden allesamt hier kulinarisch nach Südostasien entführt– und reich belohnt. Der erfrischende Glasnudelsalat (Yam Wun Sen, 20,50 Euro) mit Meeresfrüchten, Schweinehackfleisch, Erdnüssen, Chili und Zitronensaft wirkt Wunder. Menschen, die es weniger scharf mögen, sollten es ruhig wagen, ein simples Schweinefleisch süß-sauer (Muh Briuw Waan 17,70 Euro) zu bestellen. Sie werden überrascht sein! Sowas hat man unter diesem Namen noch nie bekommen, köstlich! Also lehnen wir uns entspannt zurück und genießen einfach den kleinen Zauber des Suvadee, diese kleine Reise an einen freundlichen, weit entfernten, duftenden Ort. *pez

Suvadee. Thai-Restaurant, Steinweg 7, (Steinwegpassage), Frankfurt, 069 285477, Mo bis Sa 12 – 22:30 Uhr (warme Küche bis 22 Uhr), So Ruhetag, suvadee.de