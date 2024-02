× Erweitern Foto: EinheiFilm Produktion CodeDerAngst Code der Angst

Vom 1. bis 7. Februar lädt das Africa Alive Festival zu einer cineastischen Reise in die Filmkultur des afrikanischen Kontinents. Mit „All the Colours Of The World Are Between Black And White“ und der Doku „Code der Angst“ sind auch wieder zwei queere Filme dabei.

„All the Colours Of The World Are Between Black And White“ spielt in Nigerias Hauptstadt Lagos. Der bei allen beliebte Lieferfahrer Bambino lebt in bescheidenen Verhältnissen. Alles läuft gut, lediglich Bambinos Liebesleben will nicht so richtig in Fahrt kommen. Als er den charismatischen Bawa kennenlernt, werden die beiden Männer schnell beste Freunde und beschließen, als Team an einem Fotowettbewerb teilzunehmen. Bei ihren gemeinsamen Streifzügen durch die Millionenstadt Lagos kommen sie sich näher und entdecken, dass sie mehr als eine bloße Arbeitsbeziehung verbindet. Schwierig in einer grundsätzlich homophoben Gesellschaft. Regisseur Babatunde Apalowo wurde auf der Berlinale 2023 für seinen Film mit einen Teddy Award ausgezeichnet.

× Erweitern Foto: Polymath Pictures AllTheColours „All The Colours Of The Wordl Are Between Black And White“

Die eindringliche Filmdoku „Code der Angst“ erzählt von der Lebenssituation von LSBTIQ*-Menschen in Kamerun, wo homosexuelle Handlungen unter Gefängnisstrafe stehen. Als der aus Kamerun stammende und in Berlin lebende Regisseur Appolian Siewe über Medien von der Ermordung eines schwulen Landsmanns, dem jungen Journalisten und LSBTIQ*-Aktivisten Eric Lebembe, erfährt, beschließt er, einen Film über diesen Fall zu drehen. Im Gespräch mit verschiedenen Akteur*innen der der dortigen LSBTIQ*-Szene versucht Appolian Siewe, die Homophobie seines Landes und seiner eigenen Erziehung zu verstehen. Dabei wird er auch mit seinem Vater konfrontiert, zum dem Siewe kein gutes Verhältnis hat. Die Recherchen zeigen außerdem: die Ermordung Eric Lebembes ist kein Einzelfall. Mit der Erfahrung seiner eigenen Geschichte, aber auch durch die berührenden Begegnungen mit Aktivisten, die trotz großer Gefahr mit einem unglaublichen Mut für Toleranz in ihrem Land kämpfen, sowie durch Gespräche mit Kameruner Wissenschaftlern und der Menschenrechtsanwältin Alice Nkom ist „Code der Angst“ ein einzigartiges Filmdokument. Appolian Siewe ist zu den Vorführungen seines Films vor Ort!

× Erweitern Code der Angst Trailer: Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

„Code der Angst“: 5.2., Kino im DFF, Schaumainkai 41, Frankfurt, 20:15 Uhr. 6.2., Filmforum Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt, 20:30 Uhr

„All the Colours Of The World Are Between Black And White”: 6.2., Filmforum Höchst, 18:30 Uhr. 9.2., Kino im DFF, 20:30 Uhr

Mehr Infos zum Festival über www.africa-alive-festival.de