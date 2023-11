Aktion: Rote Schleife Mainz

× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com Aids-Schleife-quer

Anlässlich des Welt-AIDS-Tags geht die AIDS-Hilfe Mainz auf die Straße: Auf dem Kirschgarten-Platz in der Mainzer Altstadt wird es einen Präventions-, Beratungs- und Infostand geben, an dem nicht nur die Mitarbeitenden der AIDS-Hilfe Flagge zeigen, sondern auch viele Prominente aus der Regional-Politik die rote Aids-Schleife verteilen. Am Stand dreht sich außerdem das Glücksrad der AIDS-Hilfe mit wertvollen Preisen. Mit der Aktion sollen immer noch vorherrschende Vorurteile, Unwissen und unbegründete Angst vor HIV und Aids abgebaut werden.

2.12., Kirschgarten, Mainz, 10 – 16 Uhr, www.aidshilfemainz.de