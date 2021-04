× Erweitern Foto: Rainer Fetting / Galerie Thomas Fuchs Art Karlsruhe Selection Rainer Fetting „Grüner Kitesurfer“, 2020

Zwar wurde die Art Karlsruhe abgesagt – die Galerie Thomas Fuchs zeigt in ihren Stuttgarter Räumen trotzdem die für die Kunstmesse bestimmten Werke.

Mit dabei ist der „Junge Wilde“-Maler Rainer Fetting, der Ende der 1970er zu den Mitbegründern der Berliner Galerie am Moritzplatz gehörte; gegründet als Künstlerselbsthilfeprojekt gingen aus dieser Gruppe die später bezeichneten „Jungen Wilden“ oder „Neuen Wilden“ hervor. Ihr Anspruch, Grenzen zu überschreiten und mit Konventionen zu brechen, führte zu expressionistischen Werken, die unter anderem die damalige West-Berliner Stadt- und Subkultur portraitierten.

In Zeiten der ersten Welle der homosexuellen Emanzipation zeigte Rainer Fetting, genau wie sein damaliger Partner, der Künstler Salomé, natürlich immer auch Männer und homoerotische Szenen in seiner Malerei. Die Galerie am Moritzplatz schloss 1981, Rainer Fetting arbeitet ist bis heute als Maler und Bronzeplastiker. Kennzeichen sind seine schwungvollen Pinselstriche, kräftige Farben und eine gewisse Sinnlichkeit im Ausdruck.

Die Galerie Thomas Fuchs zeigt Rainer Fetting und die anderen für die Art Karlsruhe bestimmten Werke in den Galerieräumen; selbst bei Shutdown kann man sie durch die großen Schaufenster sehen, aber natürlich auch online anschauen.

23.4. – 23.5., Galerie Thomas Fuchs, Reinsburgstr. 68A, Stuttgart, www.galeriefuchs.de