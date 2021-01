Art-Talks: Rob Crosse im Gespräch mit Willem de Rooij

× Erweitern Foto: Xin Li Rob Crosse Künstler Rob Crosse

Jedes Jahr zeigt das Museum Angewandte Kunst Arbeiten der Gewinner des ars viva-Preises. Begleitend dazu gibt es in der Reihe „Angewandte Talks“ Interviews mit den Preisträger*innen, die live gestreamt werden. Am 26. Januar spricht Willem de Rooij mit Rob Crosse, dessen gezeigte Videoarbeiten sich mit der Lebensrealität schwuler Männer auseinandersetzen.

Die beiden Videos sind exemplarisch für die Arbeiten von Rob Crosse, in denen er immer wieder generationsübergreifende Beziehungen, gegenseitige Fürsorge, aber auch Verletzlichkeit und Formen der Intimität thematisiert.

Foto: Rob Crosse Rob Crosse "Primetime" Rob Crosse „PrimeTime“, 2017, Video Still

Das Video „Prime Time“ portraitiert ältere Schwule bei ihrer Teilnahme an einer Kreuzfahrt. Dabei kommt Crosse den Männern sehr nah: Nicht nur Szenen am Büffet oder Bord-Partys werden gezeigt, sondern auch Szenen in den Kabinen – beim Duschen oder beim Rasieren. Die Kamera streift dabei die Oberfläche der Haut, zeigt Falten und Altersflecken. Trotz des intimen Blicks wirken die Aufnahmen niemals voyeuristisch. Rob Crosse portraitiert behutsam und mit Respekt.

Foto: Rob Crosse Rob Crosse "Dear Samuel" Rob Crosse „Dear Samuel“, 2019, Video Still

Die zweite gezeigte Videoarbeit „Dear Samuel“ dokumentiert die intimen Beziehungen schwuler älterer Paare, Erotik zwischen Männern, das Verhältnis zwischen Jung und Alt, Sexualität im Alter und verborgene Beziehungen. Hier geht Crosse noch dezenter vor: Der Film zeigt Bilder von Singvögeln in Käfigen in einem Park. Die intimen Geschichten werden lediglich von Stimmen aus dem Off erzählt. „I’ll care for you. I’ll support your arm when you cross the street. I hold your body and trace the lines on your skin“ – diese Zeilen laufen als Untertitel.

Neben Rob Crosse sind die Künstler*innen Richard Sides und Sung Tieu mit dem ars viva-Preis 2021 ausgezeichnet worden. Auch sie befassen sich mit Fragen der menschlichen Existenz und des Zusammenlebens. Der ars via-Preis wird seit 1953 jährlich vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft BDI an bildende Künstler*innen vergeben, die in Deutschland leben und jünger als 35 Jahre sind.

In der Gesprächsreihe „Angewandte Talks“ spricht der niederländische Künstler Willem de Rooij mit Rob Crosse. Willem de Rooij ist seit 2006 Professor für bildende Kunst an der Städelschule Frankfurt.

Der Talk wird am 26. Januar via Instagram-live übertragen, Teilnehmer*innen können dabei auch Fragen stellen. Das Gespräch ist im Anschluss als Dokumentation auch auf der Homepage des Museums abrufbar.

26.1., Museum Angewandte Kunst, Instagram-live, 19 Uhr, www.museumangewandtekunst.de