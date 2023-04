atambo tours: Insel-Hopping in der Karibik

× Erweitern Fotos: atambo

Bequia, Mustique, Mayreau, Palm Island, Union Island und Carriacou, weiße Strände, Korallenriffe, Palmen im Wind, das Meer und azurblauer Himmel – die Karibik ist noch immer eine Traumdestination.

Am besten lässt sich die ganze Vielfalt der karibischen Inselwelt per Schiffsreise entdecken – und das bedeutet nicht zwangsläufig, eine Kreuzfahrt zu buchen. Das geht auch individuell und vor allem umweltfreundlicher, wie der Frankfurter Reiseveranstalter atambo tours beweist: Nachhaltiger und sozial verträglicher Tourismus steht bei atambo im Fokus, und somit finden sich hier auch exklusive Angebote für einen traumhaften Karibikurlaub – zum Beispiel das Insel-Hopping mit privaten Segelyachten. Einen Segelschein braucht man dafür nicht, denn die Touren werden von einer ortskundigen Besatzung geleitet.

„Die Segelyachten gehören unter anderem deutschen, österreichischen oder schweizer Aussteigern, die mit ihren Schiffen schon viele Jahre in der Karibik unterwegs sind und sich dort auch bestens auskennen“, erklärt Karen Wittel, Geschäftsführerin von atambo tours. Rund 30 dieser privaten Segelyachten stehen unter Vertrag. Tagsüber ist man unterwegs, man kann tauchen oder schnorcheln gehen oder alternativ beim Landgang die Inselwelten erkunden. Für die Übernachtung gehen die Schiffe abends an den Inselstränden vor Anker, gespeist wird an Deck.

Die Schiffe sind mit maximal vier Kabinen ausgestattet und bieten neben dem Oberdeck auch einen Salon im Inneren des Schiffes – damit bleibt das Reiseerlebnis angenehm individuell und privat. Tipp: Die Segeltörns lassen sich natürlich auch mit einem Hotelaufenthalt auf einer der Inseln kombinieren. Das Team von atambo tours berät ausführlich und stellt den Traumurlaub gerne nach eigenen Wünschen zusammen.

