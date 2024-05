Atomic – Sweet Butterfly

× Erweitern Foto: LéLé Cocoon „LeLeCocoon“

„Man ist erst richtig glücklich, wenn man sich frei entfaltet“ – das sagt Dragqueen LéLé Cocoon, die als eine der Queens mit den fantasievollsten Looks ihren Weg gefunden hat. Inspiration holt LéLé sich von überall – von Videospiel-Charakteren bis zu Alltagsgegenständen. Begeistert hat sie damit sowohl bei Drag Race Germany als auch bei verschiedenen Events in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Im Mai präsentiert LéLé die Peak-Hour-Show auf der Atomic-Party und wir hoffen, dass sie erneut unsere Horizonte erweitert. Für die richtige Stimmung drumherum, zum Tanzen und Toben kümmern sich Atomic-Macherin DJane Trust.The.Girl und Gast-DJ barbecute björn mit jeder Menge Glitzer-Bling-Queen-Pop, lässigen Indie-Hits und fetzigen All-Time-Faves – we Bet You Look Good On The Dancefloor.

10.5., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/atomicvonherzen