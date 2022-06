Atomic feat. Bambi Mercury

Indie, 80s, Pop und Elektro: Das ist der Sound der Atomic Party, den DJane Trust.The.Girl jeden zweiten Freitag im Monat auf die Tanzfläche bringt.

Verziert wird der Abend mit einer Drag-Show zur Peak-Hour. Im Juni fegt Bambi Mercury aus Berlin getreu dem Queen-Motto „I’m having such a good time, I’m having a ball – don’t stop me now!” durchs Nachtleben; denn Bambi Mercury ist nicht nur Fan von Disney-Filmen, sondern auch von Freddie Mercury, dem ehemaligen Queen-Frontmann.