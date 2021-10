Trust the Girl

Die Atomic ist zurück! Am 8. Oktober geht’s weiter mit DJane Trust.The.Girl, Mr. Biro, Indie, 1980er, Pop, Elektro und einer schmissigen Primetime-Dragshow!

Genau genommen startet die Atomic mit dem Programm, das seinerzeit für den März 2020 geplant war: An den Decks spielen sich DJane Trust.The.Girl und Mr. Biro die MP3s zu – wie immer in der lockeren Mischung aus Indie-Hits à la Nirvana oder Mando Diao über 1980er-Hits von Whitney bis Cyndi, Glamour-Pop von Madonna oder Rihanna bis Happy-Elektro-Hits wie „Sissy that Walk“.