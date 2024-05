Autohaus Fischer-Schädler feiert Jubiläum

× Erweitern Foto: Autohaus Fischer-Schädler „FischerSchaedler“

Das Bad Vilbeler Autohaus Fischer-Schädler ist nicht nur für seinen hervorragenden Service rund ums Auto bekannt, sondern auch für seine Kulturveranstaltungen, zu denen das Haus mit schöner Regelmäßigkeit einlädt. Klar, dass auch zum 40-jährigen Firmenjubiläum eine solche ansteht.

Foto: Gaby Gerster/Feinkorn / Droemer Knaur „DanielHolbe"

Am 25. Mai kommt der Bestseller-Autor Daniel Holbe und liest aus dem neuen Frankfurt-Krimi „Glutstrom“. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein brandaktuelles Thema: der Wassermangel. Anhaltende Dürre bedroht Natur und die Existenz eines Vogelsberger Landschaftsbaubetriebs. Die Betreiber gründen eine Bürgerinitiative, die mit einer spektakulären Aktion auf das Problem aufmerksam machen möchte: Das Wasser soll blutrot aus den Hähnen sprudeln. Doch die Gruppe gerät in Streit – und dann wird einer der Initiatoren ermordet aufgefunden. Kommissarin Durant greift ein! Am Tag nach der Lesung lädt das Autohaus zur Musikmatinee „CrossXover“ mit der Partyband CNO und Musiker*innen des Musikvereins Harheim, im Anschluss gibt’s ein großes Sommerfest mit Speis, Trank und Specials wie einer Jungletrack Hindernisbahn, Bullriding und Glitzer-Tattoos.

25.5., Lesung Daniel Holbe, 19:30 Uhr, 26.5., Konzert CrossXover, 11 – 12:30 Uhr, Sommerfest ab 12 Uhr, Autohaus Fischer-Schädler, Zeppelinstr. 13 – 15, Bad Vilbel, VVK-Tickets im Autohaus, www.fischer-schaedler.de