Autoren-Frühstück mit Jan Ranft

× Erweitern Foto: Rich Serra, www.rich-serra.de Jan Ranft

Der Rheinland-pfälzische Autor Jan Ranft ist Genussmensch und kocht sehr gerne. Und da man ja weiß, dass Liebe durch den Magen geht, schlägt sich das auch in seinen beiden Anthologien „Himbeerjoghurt mit Sahne“ und „Zitronenjoghurt mit Buttermilch“ nieder – zwei Sammlungen von Kurzgeschichten, die queeres Leben beschreiben, von Coming-out- und Coming-of-age-Erzählungen über historische Kriegserlebnisse und deutsch-deutsche Beziehungen bis hin zu Fantasy-Episoden und amüsanten Alltagsbetrachtungen. Geschichten, die sich zeitlich von den 1920ern bis in die Jetztzeit erstrecken. All das ist unterhaltsam geschrieben, manchmal mit bittersüßen Erkenntnissen garniert und gerne mit einem Augenzwinkern gedacht. In Karlsruhe liest Jan Ranft zur besten Matinee-Zeit im Kaffeehaus Schmidt – wer möchte, kann gleichzeitig frühstücken.

29.5., Kaffeehaus Schmidt, Kaiserallee 69, Karlsruhe, 11 Uhr, um vorherige Reservierung wird gebeten, www.kaffeehaus-schmidt.de