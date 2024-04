Bärentreffen 2024: „Lä Lä Länd“

× Erweitern Foto: Stuttgarter Bärn StuttgarterBaeren

Es gehört zum festen Termin im Communitykalender: Das Frühlings-Bärentreffen in Stuttgart, das in diesem Jahr vom 8. bis 12. Mai in der Schwabenmetropole stattfindet. Unter dem augenzwinkernden Motto „Lä Lä Länd“ – angelehnt an den bekannten Hollywood-Musicalfilm – bieten die Stuttgarter Bären ein umfangreiches, fünftägiges Programm mit 14 (!) Events. Die Gäste des langen Bärenwochenendes reisen für den Event erfahrungsgemäß aus ganz Deutschland an. Wermutstropfen: Für Dirks beliebte Architekturführung sowie für das „Bärengehege“ auf der Gaydelight-Festzeltsause inklusive XXL-ESC-Viewing sind bereits alle Tickets im VVK weggegangen. Spaß versprechen aber auch die anderen Programmpunkte, die zum Beispiel zum Wandern oder dem Besuch von Saunen, Thermen, Restaurants, Bars und der Stuttgarter Szene einladen. Ein weiterer Höhepunkt wird die Bärendisko am Samstag im Fellbacher Club Make. Dort steht der amtierende Mr. Bear Germany alias DJ Andy RX hinter den Decks und versorgt zusammen mit Criz die tanzfreudige Bären-Crowd mit einem Mix aus Pop, Dance, Queer Classics und elektronischer Tanzmusik. Wer sich für das Bärenreffen interessiert, sollte die Website der Stuttgarter Bären checken, denn für einige Veranstaltungen muss man sich im Voraus anmelden oder VVK-Tickets sichern. Auch die rechtzeitige Hotelreservierung wegen des am gleichen Wochenende stattfindenden Stuttgarter Frühlingsfests wird empfohlen; die Stuttgarter Bären haben auf ihrer Website Hotel-Tipps.

8. – 12.5., Stuttgarter Bärentreffen, Infos und VVK über www.stuttgarter-baeren.de