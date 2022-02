Bam Bam – Fetisch macht Spaß!

× Erweitern Foto: Bam Bam Fetish Exklusive

Frankfurts Fetisch-Designer Bam Bam ist weiterhin kreativ und präsentiert am 22. Februar die neueste Harness-Kollektion an der Schnittstelle zwischen Fetishwear und Fashion!

Zu den Brust-Harness Basic-Formen Asymetric und Double T kommt der „Butterfly“ mit gekreuzten Straps am Rücken. Die Asymetric-Linie kann mit einem neuen Verbindungsringsystem sowohl über der rechten als auch der linken Schulter getragen werden. Auch die Farbpalette wird erweitert mit jeweils drei neuen Neon- und Brauntönen. Als „Unique Pieces“, die es in limitierter Anzahl gibt, kommen sie sogar in Glitzer, Jeans oder Camouflage-Print.

Auch der Ganzkörper-Harness „The Armour“, der wie im Baukastensystem zur individuellen „Rüstung“ zusammengestellt werden kann, wird um einige Elemente erweitert – zum Beispiel mit einer Maske. Das Highlight sind die erstmals erhältlichen Jocks mit austauschbaren Strap-Farben.

Bam Bam Fetish wird aus weichen anschmiegsamen Gummibändern gefertigt; sie passen sich geschmeidig an jeden Körper an. Mit Verbindungsringen aus verschiedenen Materialien können die Designs individuell zusammengestellt werden. Neben den verschiedenen Harness-Formen bis zur Ganzkörper-„Rüstung“ gibt es auch kleine Accessoires wie Armbänder oder Face-Masks – alles bunt und handgefertigt in Frankfurt.

www.bambam-fetish.com