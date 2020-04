Bar jeder Sicht: Hilfe unterm Regenbogen

Zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie bleibt das Zentrum Bar jeder Sicht auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Team ist für Beratungen trotzdem über die Email-Adressen info@sichtbar-mainz.de und betratung@sichtbar-mainz.de erreichbar.

Darüber hinaus baut die Bar jeder Sicht aktuell das Netzwerk „Hilfe unterm Regenbogen“ in der LSBTIQ*-Community auf, das Personen unterstützen möchte, die ihre Wohnung nicht verlassen können oder zu einer der Hochrisikogruppen gehören; für diese Personen können zum Beispiel Besorgungen wie Einkäufe oder ähnliches von Hilfspersonen erledigt werden.

„Wenn du Hilfe benötigst, schreibe uns eine Email an hilfe@barjedersicht.de mit wenigen Infos: Was brauchst du? Bis wann brauchst du es? Ergänze außerdem deine Kontaktdaten wie E-Mail und am besten eine (Handy-)Nummer. Mit dieser Nachricht erklärst du dich dann einverstanden, dass wir deine Daten an eine Hilfsperson weitergeben können. Diese wird sich dann zur weiteren Abstimmung bei dir melden“, erklärt Andreas vom Team.