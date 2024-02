Beat-Club im Switch

× Erweitern Foto: Ivan Smakov, pexels.com SwitchBeatClub „SwitchBeatClub“

Als Einheizer am Faschings-Wochenende lädt das Switchboard Am Faschings-Samstag zu einer neuen Ausgabe seiner beliebten Party-Reihe mit Disco, Beat und Bowle. DJ PinkPurple vertreibt mit den heiß geliebten Beat-Club-Hits aus aller Welt die Kälte aus den Knochen und bringt den Tanzsaal zum Kochen. Also, keine explizite Faschingsparty, aber wenn man im Kostüm kommt, wird man sicherlich nicht schräg angeschaut.

10.2., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt