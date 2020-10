Benefiz-Kunstversteigerung

× Erweitern Foto: Tom Kohler Kunstauktion Karlsruhe

Sie ist einer der festen Termine und Highlight im Kulturkalender: Die Benefizversteigerung zu Gunsten der AIDS-Hilfe Karlsruhe. Viele regionale Künstlerinnen und Künstler unterstützen die Aktion seit vielen Jahren, und mit den Werken aus Schenkungen oder Nachlässen ist die Auktion im Laufe der Jahre über die Grenzen Karlsruhes hinaus bekannt geworden.

Der Event findet eigentlich im Karlsruher Schloss statt – im Pandemiejahr muss das leider ausfallen. Stattdessen kann online vom 10. bis 18.10. auf die Exponate gesteigert werden; neben der Besichtigung im Netz gibt es auch zwei Termine, an denen die Objekte im Kulturpark Alter Schlachthof in der Fleischmarkthalle in echt begutachtet werden können. Immerhin bietet die anschließende Online-Auktion auch für Nicht-Karlsruher die Möglichkeit der Teilnahme!

10. und 11.10., Live-Besichtigung in der Fleischmarkthalle im Kulturpark Alter Schlachthof, Alter Schlachthof 13, Karlsruhe, 10.10.: 16 – 19 Uhr, 11.10.: 11 – 16 Uhr, Online-Versteigerung: 10. – 18.10. über www.aidshilfe-karlsruhe.de