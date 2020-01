× Erweitern Steve Kaul

DJ Steve K setzt zur Big City Beats-Party ganz lässig und entspannt House-Hits, Pop-Sternchen, Hip Hop-Beats, Latino-Schieber und Chartkracher zu einem energiegeladenen Mix zusammen, der den Feiermonat Februar gebührend einleitet. This is the Good Life!

1.2., Comeback Bar Lounge, Alte Gasse 33, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/ComebackFFM/