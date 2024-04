Birkenstock: Mehr als Sandalen

× Erweitern Foto: Birkenstock Birkenstock-1

Frühling heißt auch: Endlich raus aus den gefütterten Winterboots und dicken Stricksocken – Freiheit für die Füße! Die sichere Balance zwischen Mode- und Gesundheitsschuh liefert dabei vor allem die deutsche Firma Birkenstock. Mit dem typischen Birkenstock-Fußbett ist jedes Modell bequem wie ein Sneaker, transportiert aber einen komplett anderen Look – organisch, natürlich, lässig und trotzdem in style. Die klassischen Sandalen und Clogs werden heute aus vielen verschiedenen Materialien hergestellt – sogar vegane Modelle sind dabei – und kommen in vielen modischen Farben. Daneben gibt es auch eine große Auswahl an Halbschuhen und Sneaker-Styles.

× Erweitern Foto: Birkenstock Birkenstock-2 1027689 1027750 | ZÜRICH | LATTE CREAM | SUEDE LEATHERr1027688 n1027751 | BOSTON | STONE COIN | SUEDE LEATHER1027725 1027659 ZÜRICH | STONE COIN | SUEDE LEATHERr1027732 n1027752 | BOSTON | LATTE CREAM | SUEDE LEATHEREmbargo Mar-21-2024

Die Birkenstock-Geschichte ist übrigens eng verwoben mit dem Rhein-Main-Gebiet: In Langen-Bergheim startete Schuhmachermeister Johann Adam Birkenstock bereits 1774 sein Business, 1896 eröffnete Konrad Birkenstock die ersten zwei Schuhläden in Frankfurt. Heute ist das Unternehmen zu einem internationalen Konzern gewachsen – das spiegelt sich auch im Birkenstock-Laden am Liebfrauenberg wider: „Wir haben mal zusammengerechnet: unsere tollen Mitarbeiter sprechen zusammen insgesamt 20 verschiedene Sprachen“, meint Chefin Simone Hepp stolz. „Sie können so unser internationales Publikum bestens beraten“. Im Showroom findet man jetzt die aktuellen Modelle der Frühjahrskollektion.

Birkenstock, Neue Kräme 25, Frankfurt