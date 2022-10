Oh, là, là: Frankfurt Burlesque Festival

× Erweitern Foto: Burlesque Festival Frankfurt

Sich stilvoll auszuziehen kann eine Kunst sein: Burlesque feiert den Striptease als opulente Kunstform und schmückt ihn mit Tanz, Humor, Glamour, Glitzer und einem Spritzer Kinkyness aus. Dabei fallen nie alle Hüllen – das ist vielleicht das anregende Geheimnis von Burlesque.

Entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika erlebt Burlesque seit einigen Jahren eine echte Renaissance. Natürlich schöpfen die Burlesque-Shows aus dem Fundus der Goldenen Zwanziger, entwickeln sich aber auch weiter – zum Beispiel in Form von Drag-Burlesque oder kecken Boylesque-Shows.

Foto: FeistyCatPhotography Foto: Steven Menendez Foto: Ava Elderwood

Dragqueen Sheila Wolf und Showgirl Tara D‘Arson sind zwei erfolgreiche Berliner Burlesque-Produzent*innen, die bereits mit verschiedenen Shows Erfolge feiern: Sheila Wolf ist Produzentin der Vaudeville Variety Revue, des Boylesque Drag Festivals Berlin, Co-Produzentin des neuen Berliner Tuntenballs sowie zusammen mit Tara D’Arson Produzentin des „Hotel Gl’Amouresque“ in der Bar jeder Vernunft. Tara D’Arson ist professionelles Showgirl, entwickelt eigene Choreografien für sich und andere Tänzer*innen und war in der Serie „Babylon Berlin“ zu sehen.

× Erweitern Foto: PromoDTB Dave the Bear

In Frankfurt präsentieren Sheila und Tara nun zum zweiten Mal das Frankfurt Burlesque Festival im stilechten Interieur der Club-Bar der myticket Jahrhunderthalle. Zwei Abende mit leicht unterschiedlichen Programmen, zu denen erneut die Creme der nationalen wie internationalen Entblätterungskünstler*innen antreten – Namen wie Setty Mois, Minouche von Marabou oder Chocolate Showboy klingen verheißungsvoll.

Special Guests in Frankfurt sind Miss Dirty Martini, die just mit Dita von Teese auf Europatour war, und der knuffige Dave the Bear, LGBTIQ*-Legende und Boylesque-Star aus London. Das Team arbeitet außerdem an einer Art „Zusatztermin“ für Sonntag, den 16. Oktober: hier sollen Workshops stattfinden und eine exklusive Best-of-Show in kleinem Rahmen. Übrigens: Aufmunternde Pfiffe aus dem Publikum sind bei Burlesque durchaus erwünscht!

14. und 15.10. (optional auch 16.10.), Club-Bar in der myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, Frankfurt, 20 Uhr, frankfurt-burlesque-festival.de