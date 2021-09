Burlesque Festival Frankfurt

× Erweitern Foto: Andrey Kezzyn Sheila Wolf Sheila Wolf

Die Club-Bar der Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst bildet mit ihren Holzvertäfelungen, Porzellanraumteilern und einer Spiegelwand den richtigen Rahmen für eine opulente Show mit Burlesque-Strip und Entertainment der Spitzenklasse.

Bereits im November des vergangenen Jahres wollten die in Berlin aktiven Queens Sheila Wolf und Tara Darson ihr glitzerndes Burlesque Festival nach Frankfurt bringen. Im Oktober 2021 soll die Show nun stattfinden – und sie ist in der Tat very special: Mit Swing-Sounds, Meister*innen der Kunst des erotischen Entblätterns (ja, es gibt auch männliche Burlesque-Tänzer) sowie eleganten Cabaret-Künstler*innen entführt das Burlesque Festival in die Zeit der 50er und 60er Jahre.

× Erweitern Foto: Andrey Kezzyn Tara Darson Tara Darson

Zusammen mit dem stilechten Interieur der Club-Bar der Jahrhunderthalle und dem leisen Klirren von Eiswürfeln im Whiskeybecher verspricht das ein stilechter Abend zu werden! Den Spürsinn für erotisches Entertainment haben Dragqueen Sheila Wolf und Showgirl Tara Dawson schon in Berlin bewiesen – Sheila Wolf ist Produzentin der Vaudeville Variety Revue, des Boylesque Drag Festivals Berlin, Co-Produzentin der erfolgreichen Hotel Gl’Amouresque Burlesque Show und des Neuen Berliner Tuntenballs. Tara Darson ist ein professionelles Showgirl, entwickelt eigene Choreografien für sich und andere Tänzer*innen und war in der Serie „Babylon Berlin“ zu sehen.

8. + 9.10., Club der Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, Frankfurt, 20 Uhr, www.frankfurt-burlesque-festival.de