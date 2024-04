Café Karussell: Achtung Betrug!

× Erweitern Foto: Mike van Schoonderwalt, pexels.com Handybetrug

Der Treff für Schwule ab 60 thematisiert im April spezielle Aspekte von Betrugsdelikten gegenüber der Gruppe älterer schwuler Männer:

Dazu hat Michael Holy einen Experten eingeladen: Polizei-Oberkommissar Alexander Brandau, einer der Ansprechpersonen LSBT*IQ der Frankfurter Polizei. Am 16. April konzentriert man sich auf spezielle Betrugsversuche, die über Telefonanrufe oder E-Mails Geld erbeuten möchten. Auch wenn der „Enkeltrick“ bei den meisten Schwulen nicht funktioniert, gibt es Varianten, die nicht immer sofort als Betrug erkennbar sind: Anrufe von vermeintlichen Polizisten, Schockmails mit Vorwürfen einer fiktiven Straftat, verbunden mit der Aufforderung, eine bestimmte Summe auf ein Konto zu überweisen, oder gefälschte Postbenachrichtigungen, mit deren Hilfe Betrüger an sensible Kontodaten gelangen können. Alexander Brandau wird die wichtigsten Deliktarten erläutern und wie man sich vor ihnen schützen kann und mit den Gästen über ihre Erfahrungen sprechen. Switch-Gastgeber Peter ist wie immer an der Bar und bietet selbstgebackenen Kuchen und frischen Kaffee oder Tee an.

16.4., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt

