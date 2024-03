Café Karussell: Cybercrime!

× Erweitern Foto: Sora Shimazaki, pexels.com Cybercrime

Der Treff für Schwule ab 60 thematisiert im April zwei spezielle Aspekte von kriminellen Handlungen gegenüber der Gruppe älterer schwuler Männer: Cyberkriminalität und Betrugsdelikte. Dazu hat Michael Holy zwei Expert*innen eingeladen: Polizei-Oberkommissar Alexander Brandau, einer der Ansprechpersonen LSBT*IQ der Frankfurter Polizei, sowie Alexandra Roth von der Fachberatung Cybercrime. Am 2. April liegt der Fokus auf Kriminalität im Internet. Online-Banking, Online-Shopping, Dating-Plattformen: Aktivitäten im Internet sind bequem und unterhaltsam, bürgen aber auch Gefahren: von finanzieller Abzocke bis zu Verleumdungen und Cyber-Mobbing. Alexander Brandau und Alexandra Roth klären über die Gefahren auf und diskutieren, wie man sich dagegen wehren kann. Am 16. April konzentriert man sich auf spezielle Betrugsversuche, die über Telefonanrufe oder E-Mails Geld erbeuten möchten. Switch-Gastgeber Peter ist wie immer an der Bar und bietet selbstgebackenen Kuchen und frischen Kaffee oder Tee an.

2. und 16.4., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt