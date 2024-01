Café Karussell: Maria Callas

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60, portraitiert zwei Künstlerinnen, die insbesondere bei Schwulen als Ikonen gelten: am 2 Januar ging es um Marlene Dietrich, am 16. Januar heißt es „Vorhang auf für die große Opernbühne“: Maria Callas, die weltberühmte Sopranistin, steht im Mittelpunkt eines Gesprächs mit Willy Egli und Café Karussell-Macher Michael Holy. Ein Fachgespräch, denn viele Opernfans bevorzugen die zwei Jahre ältere Renata Tebaldi, die zwar hinsichtlich Stimmvolumen, Ausdruckskraft und Gesangstechnik nicht mit der Callas mithalten konnte, die aber über die wärmere Stimme verfügen soll. Wer ist also die Primadonna Assoluta?

16.1., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt

Infos zum Café Karussell über die Website der AIDS-Hilfe Frankfurt