Café Karussell: Stil-Ikonen

× Erweitern Foto: Sonja Ackermann „BornThisWay“

Die aktuelle Ausstellung „Born This Way“ im Switchboard-Café wird extra fürs Café Karussell verlängert; sie zeigt Portraits berühmter Ikonen der Community. Die Frankfurter Künstlerin Sonja Ackermann präsentiert dabei aber nicht nur die „klassischen“ Schwulen-Ikonen wie Marlene Dietrich, sondern auch die Held*innen der jüngeren Generation wie Billie Eilish. Wie kommt es überhaupt, dass der Begriff „Ikone“, der ursprünglich für liturgisch-religiöse Unikat-Bilder verwendet wurde, plötzlich für „Produkte“ der Massenkultur verwendet werden? Michael Holy diskutiert mit Sonja Ackermann und dem Kurator der Ausstellung, Christian Kaufmann. Am 21. Mai rücken zwei Stil-Ikonen aus der Modewelt in den Fokus: die New Yorker Society-Lady Iris Apfel sowie der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier.

7. und 21.5., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt

Infos zum Café Karussell über die Website der AIDS-Hilfe Frankfurt