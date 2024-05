Café Karussell: Stil ist keine Frage des Alters

× Erweitern Foto: MiamiFilmFestival, CCL 2.0 „IrisApfel“

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60, thematisiert im Mai die Held*innen der älteren und jüngeren queeren Community. Am 21. Mai rücken zwei Stil-Ikonen aus der Modewelt in den Fokus: die New Yorker Society-Lady Iris Apfel (Foto) sowie der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier. „Stil ist keine Frage des Alters“ – dieses Zitat stammt von der New Yorker Stil-Ikone Iris Apfel, die am 1. März 2024 im Alter von 103 Jahren gestorben ist. Ihr Markenzeichen war eine übergroße, eulenhafte Brille, vor allem aber ihr sicheres Händchen für eigenwillige, schrille und dennoch zeitlose Eigeninszenierungen; damit zeigte sie dem in der Modewelt üblichen Jugendwahn einfach den Mittelfinger. Ähnlich stehts um den französischen Designer Jean-Paul Gaultier, der nach dem Tod von Karl Lagerfeld bis zu seiner Abschiedsshow im Jahr 2020 der Dienstälteste seiner Zunft war. Michael Holy stellt am 21. Mai die beiden Mode-Ikonen vor und möchte dazu anregen, selbst auch mehr Mut bei der Wahl des Outfits zu wagen. Switch-Gastgeber Peter ist wie immer an der Bar und bietet selbstgebackenen Kuchen und frischen Kaffee oder Tee an.

21.5., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt

Infos zum Café Karussell über die Website der AIDS-Hilfe Frankfurt