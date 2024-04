Cinéma Frankfurt: „Call Me by Your Name“

× Erweitern Foto: 2017 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH „CallMeByYourName“

Das Cinéma Frankfurt widmet sich im April dem italienischen Meisterregisseur Luca Guadagnino und zeigt drei ausgewählte Filme als Sonntags-Matinee um 12 Uhr. Das gibt auch ein Wiedersehen mit dem romantischen Coming-of-Age-Drama „Call Me By Your Name“: Der 17-jährige Elio genießt den Sommer mit seiner Familie in einer Villa in der italienischen Provinz. Der introvertierte Teenager verbringt die Zeit mit Klavierspielen, klassischer Musik und Schwimmen. Als Elios Vater, ein Professor für Archäologie, den amerikanischen Studenten Oliver als Forschungs-Assistenten einlädt, entdecken die jungen Männer Zuneigung für einander.

Eindringlich, romantisch und herzerwärmend werden die zögerlichen Annäherungsversuche zweier Männer gezeigt, das Entdecken der Lust sinnlich inszeniert und schonungslos das Gefühls-Chaos dokumentiert, das echte Liebe auslösen kann. Der Film wird im Original mit deutschen Untertiteln gezeigt.

21.4., Cinéma, Roßmarkt 7, Frankfurt, 12 Uhr, www.arthouse-kinos.de