KINO: „Captain Faggotron Saves the World“

Angst vor Planet Queer? Der trans Künstler und Aktivist Harvey Rabbit hat eine schrille Fantasy-Utopie erschaffen, in der (natürlich) das Gute siegt! Zu sehen ist der Film für Fans von Trash und Camp am 30. Januar in der Harmonie Frankfurt.

Der trans Künstler und Aktivist Harvey Rabbit hat eine schrille Fantasy-Utopie über die Angst vor einem queeren Planeten geschaffen: Father Gaylord ist bibeltreu offiziell nicht schwul. Als sein Ex-Lover Queen-Bitch vom Planeten Oberon droht, die Erde mittels eines magischen Rings in eine kinky Welt zu verwandeln, ruft Father Gaylord Captain Faggotron auf den Plan, der die Ordnung wieder herstellen soll. Ihm begegnen ein kiffender Jesus, verspielte Aliens und dämonische Furries. Lohnt es sich, für eine Welt zu kämpfen, in der man sich wegen seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität verstecken muss? Für Fans von Trash und Camp! Läuft im Rahmen der Arthouse-Filmreihe „Schamlos Harmlos“ für Queer- und Subkultur.

27.12., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 21:30 Uhr, www.malsehnkino.de

30.1., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de