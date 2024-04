Christy And The City

× Erweitern Foto: Sasha Ivanov KolumneChristy-2024

Frühlingsgefühle in Frankfurt

Ich muss sagen, dass ich diese Jahreszeit liebe. Die ersten Sonnenstrahlen zu spüren, dem Vogelgezwitscher zu lauschen, die ersten Frühlingsblumen blühen zu sehen – da setzen bei den Menschen die ersten „Frühlingsgefühle“ ein. Die kalte düstere Jahreszeit verabschiedet sich langsam, die Wintermüdigkeit vergeht und wir blühen regelrecht auf – das Frühlingserwachen in unserer Metropole beginnt. Die Menschen sitzen in den Cafés, die Parks und Plätze wie die Alte Oper, die Konstablerwache oder auch der Palmengarten werden zu neuem Leben erweckt. Meine Lieblingsorte sind der Grüneburgpark, der Günthersburgpark oder das Mainufer, wo die Frankfurter*innen joggen oder ihr erstes Eis genießen. Die Stadt hat viel zu bieten, und ich spüre: Die Menschen haben Lust, raus zu gehen, aus zu gehen, feiern zu gehen und Kultur zu erleben. Mir fallen die frisch verliebten Paare auf, und überall herrscht eine besondere Atmosphäre zu dieser Jahreszeit in Frankfurt. Ich selbst habe im Monat April Geburtstag, auch wenn der April oft macht was er will und wechselhaft ist, für mich ist es wie ein Neustart in das kommende Jahr. Ich freue mich, die dicken Winterklamotten abzulegen und in mein Frühlingskleid zu schlüpfen. Und es gibt einfach mehr Möglichkeiten, seine Zeit bei angenehmen Temperaturen im Freien zu gestalten. Positive Vibes versprühen gute Laune, selbst der Sex fühlt sich anders an, und das überträgt sich aufs Gemüt, wie ich finde. Ich selbst versuche, diese positiven Gefühle für mich mitzunehmen und abzurufen, wenn ich mal schlecht gelaunt oder genervt sein sollte. Also Leute, verbannt euren „Winterblues“, lasst eure Frühlingsgefühle zu, genießt diese neue Jahreszeit in vollen Zügen und stoßt an auf den ersten Aperol Sprizz in der Sonne!

In diesem Sinne

Cheers Queers – Christy Moon