Cider Week: Internationale Apfelweinkultur

Für die Cider Week schließen sich über 20 Partner aus Gastronomie, Kultur, Keltereien, Obstbau und Handel zusammen, um gemeinsam den Apfelwein und seine internationalen Verwandten zu präsentieren und die Vielfalt zu feiern.

Der Auftakt zum mehr als zweiwöchigen Apfelweinmarathon findet unter freiem Himmel statt: Auf dem Lohrberg wird anlässlich des regionalen Streuobsttags am MainÄpplerHaus am 8. September das Streuobstfest gefeiert. Die kulinarischen Veranstaltungen der Cider Week sind natürlich beliebt; unter anderem finden sie im Sachsenhäuser Restaurant „Daheim im Lorsbacher Thal“, dem Bornheimer Ratskeller oder der Gaststätte „Zur Buchscheer“ statt. Zum Programm gehört aber auch Stadtführungen rund um die Apfelweinhistorie, aber auch Filmvorführungen oder Kochkurse – die Auswahl der Veranstaltungen ist so vielfältig wie Apfelwein und Cidre selbst.

Die Cider Week fand bisher im Vorfeld der Apfelweinmesse Cider World statt; in diesem Jahr präsentiert sie sich zum ersten Mal losgelöst von der Frühjahrs-Messe im Herbst, pünktlich zum Beginn der Keltersaison.

„Während bei der Cider World das fertige Produkt präsentiert wird, werden bei der Cider Week der Start in die Apfelweinsaison, der Rohstoff und die Entstehung des Kulturguts Apfelwein mit dezentralen Events und Aktionen erlebbar gemacht“, erklärt Michael Stöckl, Managing Director der Cider World, die auch die Cider Week organisiert.

8. – 23.9., Cider Week 2023 mit Events in verschiedenen Locations, Eröffnung am 8.9. beim Streuobstfest auf dem Lohrberg / MainÄpplerHaus, Frankfurt, 12 – 18 Uhr, eine Übersicht aller Events gibt’s auf www.cider-week.de