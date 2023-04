Alles auf Apfel: Die Cider World 2023

Der internationale Branchentreff für Apfelwein, Cider und Co. ist mit der Cider World Expo natürlich auch ein Publikumsmagnet, denn hier kann staunen, welche Vielfalt in der Verarbeitung von Äpfeln steckt.

Normalerweise rückt die Cider World jedes Jahr ein ausgewähltes Land oder eine Region als Ehrengast in den Mittelpunkt. 2023 sind die Streuobstwiesen Ehrengast der Cider World: „Wir setzen mit diesem Schwerpunkt ein Zeichen, um zum Erhalt dieser schützenswerten Kulturlandschaften beizutragen“, erklärt Christine Isensee-Kisau, Mitveranstalterin der Cider World. „Als geschlossene Ökosysteme sind die Streuobstwiesen Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten. Ihr Überleben kann nur durch Nachfrage der dort wachsenden Früchte garantiert werden; darum sind Apfelweine, Ciders oder Cidres aus Streuobst so wertvoll für uns“. Auf der Messe stellen Fachverbände aus Deutschland und anderen europäischen Ländern auch ihre Programme zum Erhalt der Wiesen, zu Biodiversität und Artenschutz vor.

Neben dem brancheninternen Cider World Award, der am 28. April in der Astor Film Lounge verliehen wird, steht vor allem die Cider World Expo am 29. April im Fokus der Aufmerksamkeit der Apfelwein-Fans: Hier wird verköstigt, gefachsimpelt, es werden internationale Trends präsentiert und nicht zuletzt geht’s natürlich auch ums Genießen!