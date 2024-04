× Erweitern Foto: Gina Hartwich / CiderWorld

Dass das „gude Stöffsche“ auch außerhalb der hessischen Landesgrenzen viele Fans hat, beweist seit 16 Jahren die Internationale Apfelweinmesse Cider World. In diesem Jahr kommen die rund 100 Ausstellenden aus 15 Ländern nach Frankfurt. „Eines der interessantesten Länder, das in diesem Jahr erstmalig bei uns vertreten sein wird, ist das Ursprungsland des Apfels, Armenien“, freut sich Christine Isensee-Kiesau, Mitveranstalterin der Cider World. Ebenfalls neu dabei ist eine Kelterei aus dem kanadischen Québec. Als Special Guest treten in diesem Jahr die USA auf, vertreten durch die American Cider Association aus Portland, Oregon, sowie mit Keltereien aus Kalifornien und Washington.

× Erweitern Foto: Cider World

Die Cider World Messe findet am 27. April im prunkvollen Gesellschaftshaus Palmengarten statt und ist für Fachbesucher wie Apfelwein-Fans ein beliebter Termin, nicht nur um zu genießen, denn auf der Messe wird nicht nur Cider und Apfelwein serviert, sondern es werden auch Workshops und Cider-Masterclasses-Angeboten.

× Erweitern Foto: CiderWorld

Tipp: Tags zuvor wird in der Astor Film Lounge mit dem Cider World Award der beste Apfelwein gekürt – 180 Produkte wurden dafür eingereicht. In diesem Jahr gibt es erstmals auch ein begrenztes Angebot an frei verkäuflichen Tickets für das Preview-Tasting und die Award-Verleihung.

27.4., Cider World Expo, Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 14 Uhr (Fachbesucher*innen bereits ab 12 Uhr)

26.4., Cider World Award, Astor Film Lounge in MyZeil, Zeil 106, Frankfurt, 11 Uhr, alle Infos über www.cider-world.de