Foto: CiderWorld CiderWorld 2021

Die CiderWorld hat sich in Frankfurt als internationale Apfelweinmesse etabliert; denn das „guud Stöffsche“ wird nicht nur in Hessen getrunken, sondern unter anderem als Cidre in allen Teilen der Welt.

Die jährliche Messe gibt einen Überblick über internationale Keltereien – und sie prämiert seit 2018 die besten Apfelweine und Cidres in sieben Kategorien. Auch drei hessische Keltereien stehen in diesem Jahr auf dem Siegertreppchen: Die Bensheimer „Von Wiesen“-Kelterei mit ihrem Quittenschaumwein Brut 2019, „krenzers röhn“ aus Ehrenberg-Seiferts mit ihrem Apfelsherry Whiskeyfass edelsüß und Pomolo Obstweine aus Karben-Rendel mit dem alkoholfreien Apfel-Quitte-Secco.

Die siegreichen Keltereien wurden Ende Juni in der Frankfurter Traditionsgaststätte „Zur Buchscheer“ ausgezeichnet. Ansonsten findet die CiderWorld in diesem Jahr wieder online statt: Über die Website kann man sich Boxen mit ausgewählten Apfelweinen bestellen, zu Hause probieren und sich Videoclips zur jeweiligen Box auf der Website anschauen.

www.cider-world.com