× Erweitern Foto: Ben Lembert, unsplash.com, gemeinfrei

Seit einem Jahr gibt es „clubcherry“, ein Veranstaltungskonzept, das sich vornehmlich an FLINTA* Personen richtet, die Fans elektronischer Musik sind. FLINTA* steht für Frauen, Lesben, Inter*, Non-Binary, Trans* und Agender* und beschreibt eine Personengruppe, die nicht cis männlich ist.

Laurine Philippe und Julia Meier stecken hinter clubcherry. Außer Partys auszurichten wollen die beiden eine Plattform für FLINTA*- und queere DJ-Newcomer*innen aufbauen – zum Austauschen, Unterstützen und Experimentieren. So breit das Konzept, so unterschiedlich sind auch die Veranstaltungen von clubcherry: Am 6. November findet zum Beispiel eine FLINTA*-only Day-Party von 15 bis 22 Uhr im Café KoZ des Campus Bockenheim statt, mit DJ-Sets von Ive, Patricia Bass und Laurine Philippe.

× Erweitern Foto: Lilly Wehlmann Laurine Philippe

„Wir legen auf und haben ´ne gute Zeit und tanzen hoffentlich ein wenig“, meint Julia. „Wir wollen bei solchen Veranstaltungen gezielt den Fokus auf FLINTA* Personen setzen und ein Safe Space schaffen. Die Leute sollen sich wohlfühlen und vor allem frei. Bei gemischten Partys findet das manchmal leider nicht statt und sensible Gruppen meiden diese dann. Das ist zumindest unser Eindruck“.

Am 24. November gibt’s ein Gastspiel in der Bar Central, ein offener Barabend für alle Gäste. Donnerstags ist traditionell der „Girls, Girls and Girls“-Abend der Bar. DJ Reen und DJ Moni legen auf. „Wir nutzen diesen Barabend zum einen um Newcomern aus der DJ*-Szene eine Plattform zu bieten, damit sie sich vor Publikum ausprobieren können“, erklärt Julia. More to come!

6.11., Café KoZ, Mertonstr. 26 – 28, Frankfurt, 15 – 22 Uhr

24.11., Bar Central, Elefantengasse 11, Frankfurt, 20 Uhr

Infos auf Instagram