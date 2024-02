CSD Frankfurt: Orgatreffen für alle

× Erweitern Foto: CSD Frankfurt Logo_CSDFrankfurt

Nach dem CSD ist vor dem CSD: die CSD-Saison im Sommer und auch der nächste CSD Frankfurt stehen bereits in den Startlöchern.

Der Termin für den nächsten CSD Frankfurt steht bereits: Das Communityfest steigt 2024 nicht am dritten Juli-Wochenende, sondern vom 8. bis 11. August 2024. Das Orga-Team lädt ab Januar zum regelmäßigen monatlichen Treffen, zu dem alle eingeladen sind, die die Arbeit des CSD-Teams kennenlernen möchten, und natürlich die Menschen, die den CSD auf die Beine stellen. Auch wer sich direkt in die Arbeit des CSD-Vereins einklinken möchte, ist zu den Treffen herzlich eingeladen. Die offenen Treffen finden in der bASIS, dem Tagestreff der AJF, statt. Wer vorab Fragen hat, kann sich an claus.wagner@csd-frankfurt.de wenden.

13.2., bASIS, Lenaustr. 38 (Hinterhaus), Frankfurt, 18 – 22 Uhr, www.csd-frankfurt.de