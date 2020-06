× Erweitern Foto: Markus Müller, CSD Karlsruhe CSD Karlsruhe

„Queer enough! United we stand.“ lautet das aufrechte Motto des CSD Karlsruhe 2020, der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen in einer digitalen Version stattfinden wird.

Am 6. Juni gibt es ab 16 Uhr einen bunten, mehrstündigen Livestream, der mit Kultur und Politik gleichermaßen unterhaltend wie informierend ausgestrahlt wird.

Zum Beispiel sind alle, die an der Demoparade teilnehmen wollten, dazu aufgerufen, kurze Videobotschaften an das CSD-Team zu senden; die Clips sollten sich inhaltlich mit dem CSD-Motto auseinandersetzten und dürfen auch Musik enthalten.

„Man muss keinen definierten Kriterien entsprechen, um queer zu sein. Egal, ob schwul, lesbisch, bi, pan, asexuell, aromantisch, inter, trans*, nicht-binär oder wie man sich auch immer definiert – wir wollen gemeinsam dafür einstehen, dass jeder Mensch, gleich welcher sexuellen, romantischen oder geschlechtlichen Identität, gleiche Rechte genießt und sein Leben selbstbestimmt gestalten kann“, erklärt das CSD-Team das Motto 2020. „Der Zusammenhalt für die queere Community, sowie zwischen allen weiteren von Feindlichkeiten betroffenen Gruppen ist wichtiger denn je“.

Alle eingesandten Clips werden am 6. Juni in den CSD-Livestream eingebunden, dazu wird es eine Übertragung der CSD-Kundgebungen geben und eine bunte Auswahl von Künstler*Innen mit verschiedenen musikalischen Beiträgen. „Wir denken, dass wir durch diesen Stream etwas Sinnvolles beitragen können in diesen ‚unterhaltungsarmen Zeiten’, erklärt das CSD-Team.

Foto: Ernesto Marinelli CSD Karlsruhe Marinelli CSD-Schirmherr Ernesto Marinelli

Mit dabei ist auch Dr. Ernesto Marinelli, diesjähriger Schirmherr des CSD Karlsruhe. Der Senior Vice President und Global Head of HR beim Unternehmen SAP ist das Gesicht des deutschen LSBTI-Netzwerks „Pride@SAP“; in seiner 15-jährigen Arbeit für SAP hat er bereits viele Veränderungen in den Bereichen Vielfalt und Inklusion erlebt und freut sich, seine Erfahrungen auch im Rahmen des CSD-Screenings zu teilen. Passend zum Motto des diesjährigen CSD „Queer enough! United we stand." ist es ihm wichtig, dass die LSBTI-Community gerade in Zeiten wie diesen zusammensteht und sich für eine inklusivere Gesellschaft in all ihren Facetten einsetzt. Es gehe darum, das vorhandene Potential zu nutzen, um eine weit verbreitete Toleranz für Gruppen außerhalb des Mainstream zur Akzeptanz zu wandeln, so Marinelli.

6.6., CSD Karlsruhe im Livestream, ab 16 Uhr, www.csd-karlsruhe.de/2020