× Erweitern Foto: margays „CSD-Mittelhessen-1“

Der CSD Mittelhessen findet in Gießen statt und ruft unter dem Motto „Gemeinsam gegen Rechts“ zum Handeln auf: Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf queere Menschen steigt kontinuierlich und die Entwicklungen in der erleben derzeit einen rechten Rollback: „Deshalb müssen wir Demokratiewollenden auf die Straße gehen und unsere Demokratie verteidigen“, heißt es auf der Website des CSD und mahnend wird ergänzt: „Es wird keine Ausreden geben und keine Person wird von den Konsequenzen verschont bleiben, wenn unsere Demokratie fällt“. Die Demo startet gegen 12 Uhr mit einer ersten Kundgebung am Bahnhofsvorplatz. Es wird hauptsächlich eine Fußdemo werden, mit einem Musik-Wagen an der Spitze und mehreren Zwischenkundgebungen. Das Straßenfest findet in der Katharinengasse, Ecke Löwengasse beim Seltersweg, statt. Auch hier gibt es neben einem bunten Bühenprogramm verschiedene Redebeiträge.

× Erweitern Foto: margays „CSD-Mittelhessen-2“

Nachts steigt im MuK außerdem die „QueerVibes“-CSD-Aftershow-Party mit DJane Käry, DJ Steven K und DJ Chris Rodrigues sowie Shows von Robin D‘Show, Maxima Love, Giselle Hipps und Loreley Rivers.

8.6., CSD Mittelhessen in Gießen, Demo 12 Uhr ab Hauptbahnhof, Straßenfest ab 11 Uhr in der Katharinengasse.

QueerVibes-Aftershow-Party ab 20 Uhr im MuK, An d. Automeile 16, Gießen, www.csdmittelhessen.de