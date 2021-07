× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart

2021 setzt der CSD Stuttgart auf Hybrid: Am CSD-Wochenende wird eine Demo sowie eine zweitägige Infomeile in der Innenstadt für LSBTIQ*-Sichtbarkeit sorgen. Zusätzlich gibt es wieder ein ausgearbeitetes Streaming-Programm, zu dem auch die CSD-Kulturtage im Vorfeld des Pride-Wochenendes gehören.

Der offizielle Auftakt der Pride-Wochen wird mit dem traditionellen Empfang im Stuttgarter Rathaus am 16. Juli begangen. Da nur wenige geladene Gäste präsent sein können, kann man die Zeremonie parallel als Stream verfolgen. Mit dabei: Stuttgarts neuer OB Dr. Nopper.

Vom 23. bis 30. Juli steigen die Kulturtage mit einem digitalen Angebot, das hauptsächlich aus dem Räumen des ENBW im Stuttgarter Osten gesendet wird; hier gibt es unter anderem eine Lesung des Autors Lutz van Dijk, der seinen queeren Geflüchtetenroman „Kampala“ vorstellt. Eine weitere Veranstaltung informiert über die Situation queerer Geflüchteter in Griechenland, und der Verein zur Förderung von Jugendlichen veranstaltet einen Barcamp, einen offenen, digitalen Austausch zu sexualitätsbezogenen und grenzsensiblen Themen.

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart

Die Polit-Demo am 31. Juli findet als reale Fußgänger*innen-Demonstration statt mit anschließender Kundgebung. Auf dem Schlossplatz wird außerdem am 31. Juli und 1. August eine Infomeile entstehen, die die Vielfalt der Stuttgarter Community zeigt; wenn alles klappt sogar mit einem kleinen „Essen-to-go“-Angebot. „Wir halten es für extrem wichtig, auch unter schwierigen Bedingungen so sichtbar wie möglich zu sein“, erklärt Detlef Raasch vom CSD-Vorstand.

Das Motto des diesjährigen CSD Stuttgart lautet ganz schwäbisch „Schaffe, schaffe – bunter werden“ – als Aufforderung und Ermutigung, sich auch weiterhin aktiv und engagiert für LSBTIQ*-Rechte einszusetzen. „Der Weg zu einer bunteren Gesellschaft ist ein langer Prozess, den wir vor vielen Jahren eingeleitet haben und an dessen Ende wir noch lange nicht angelangt sind“, heißt es in einer Erklärung des Vereins, der in diesem Jahr übrigens sein 20-jähriges Jubiläum feiert.

31.7., CSD Politdemo, Infos und Updates zum weiteren Programm des CSD Stuttgart über www.csd-stuttgart.de und den entsprechenden Kanälen auf Facebook, Instagram und Twitter.