Danny Ramadan in Frankfurt

× Erweitern Foto: Matthew Ramadan DannyRamadan-1

Der preisgekrönte, syrisch-kanadische Autor und Aktivist Danny Ramadan stellt seinen neuen Roman „The Foghorn Echoes“ in Frankfurt vor. Ramadan erzählt darin die unmögliche Liebesbeziehung zweier junger Männer zwischen Syrien und Kanada, die durch Krieg, Flucht und gesellschaftliche Normen auseinandergetrieben werden. Der 1984 in Damaskus geborene Ahmad „Danny“ Ramadan kann auf eine ähnliche Lebensgeschichte zurückblicken: Als Kritiker des Assad-Regimes musste Ramadan 2012 aus seinem Heimatland flüchten und landete schließlich in Kanada, wo er bis heute in Vancouver mit seinem Ehemann lebt. Bereits in seiner Heimatstadt Damaskus engagierte er sich für die queere Community, in Kanada setzte er sich für die Rechte queerer Geflüchteter ein und veranstaltet unter anderen eine jährliche Benefiz-Gala, deren Erlöse queere Geflüchtete unterstützen.

× Erweitern Foto: Matthew Ramadan DannyRamadan-2

Sein erster Roman „The Clothesline Swing“ („Die Wäscheleinenschaukel“) wurde 2018 mit dem goldenen Independent Publisher Book Award in der Kategorie LGBT+ Fiction ausgezeichnet; seine beiden Romane sowie das Kinderbuch „Selma, die syrische Köchin“ sind bei Orlanda in deutscher Übersetzung erschienen.

Die Lesung und das Gespräch mit Danny Ramadan in der Büchergilde werden vornehmlich auf Englisch sein.

22.3., Büchergilde Buchhandlung, An der Staufenmauer 9, Frankfurt, 19:30 Uhr, um Anmeldung wird gebeten, www.buechergilde-frankfurt.de