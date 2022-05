Der Frankfurter IDAHOBITA* 2022

× Erweitern Foto: Raphael Renter, unsplash.com, gemeinfrei

Der 17.5. als Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter* und Trans*-Feindlichkeit – kurz IDAHOBIT* – erinnert jedes Jahr an den 17. Mai 1990. An diesem Tag wurde Homosexualität von der Weltgesundheitsorganisation WHO aus der Liste der Krankheiten gestrichen. In Frankfurt wird der IDAHOBIT* seit einigen Jahren um den Buchstaben „A“ erweitert – A steht für Asexuellen*feindlichkeit.

Nach den Online-Formaten in den vergangenen zwei Jahren organisiert das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt in diesem Jahr erstmals wieder ein großes IDAHOBITA*-Live-Programm mit Diskussionen, Aktionen und Infoständen auf der Frankfurter Hauptwache.

„Gerade jetzt ist eine Veranstaltung im Herzen Frankfurts wichtig“, so Sue Ehmisch, Lucas Nikodym und Josefine Liebig vom Bündnis. „Zum einen möchten wir mit unseren zwei Podiumsdiskussionen Themen sexueller und geschlechtlicher Identität in den Fokus rücken, die sonst eher weniger Berücksichtigung finden. Zum anderen setzen wir ein Zeichen gegen queer*feindliche Gewalt“.

Erwartet werden Vertreter*innen aus Politik, Queerer* Community und Künstler*innen aus Frankfurt und Umgebung. Damit möglichst viele teilnehmen können, findet das Festival am Samstag nach dem offiziellen IDAOHOBIT*-Datum statt.

Um den IDAHOBITA* herum organisiert das Bündnis außerdem erstmals die Queeren Frankfurter Aktionstage, eine Veranstaltungsreihe im Mai und Juni, die mit einem Weiterbildungs- und Sensibilisierungsprogramm das queere Netzwerk Frankfurts unterstützen möchte. Mit Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden soll unter anderem eine Stärkung des Zusammenhalts Frankfurter queerer Organisationen, Vereine und Einzelpersonen erreicht werden. Der erste Teil im Mai ist für Mitglieder* des Bündnis gedacht, vom 3. bis 6. Juni sind dann alle Interessierten eingeladen. Mehr Infos liefert die Website.

21.5., IDAHOBITA*, Hauptwache, Frankfurt, 14 – 21 Uhr, Frankfurter Queere Aktionstage: 7. und 8.5. für Mitglieder* des Bündnis Akzeptanz und Vielfalt,3. – 6.6. für alle Interessierten. Infos und Anmeldung (wichtig!) über www.vielfalt-frankfurt.de