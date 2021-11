Der Weg in die Zukunft

× Erweitern Foto: Autohaus Nix

Die Autoindustrie fährt mit Vollgas in eine neue Ära. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind die Themen der Stunde, die ein Umdenken notwendig machen. Das Autohaus Nix geht da mit gutem Beispiel voran: Hier hat das Umdenken bereits vor vielen Jahren begonnen – und das nicht nur im Bereich innovativer neuer Autotechnologien.

Intensiv hat das Familienunternehmen in den vergangenen Jahren an einer zeitgemäßen Umgestaltung gearbeitet, hat neu gedacht und neu organisiert – digitaler, dynamischer, moderner und noch nachhaltiger sollten die Häuser und Prozesse werden. Neu sind nun zum Beispiel die Online Videoberatung, kontaktlose Probefahrten bis hin zu digitalen Kaufverträgen.

Auch optisch wird das nun deutlich: Das neue Firmenlogo und die neu gestaltete Website – klar, dynamisch und zukunftsweisend – stehen für den Start in eine neue Zeit. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird bei NIX übrigens bereits seit Jahrzehnten konsequent verfolgt: Waschanlagen werden mit Regenwasser aus den eigenen Zisternen betrieben, Solarpanels versorgen die Standorte und E-Tanksäulen mit Strom, Bewegungsmelder und LEDs sparen Energie und begrünte Dächer, Renaturierung und Baumpflanzaktionen leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Natürlich spiegelt sich der Nachhaltigkeitsgedanke auch im Angebot des Autohauses wider: NIX zählt zu den größten Toyota- und Lexus-Händlern in Deutschland und beide Marken entwickeln seit Jahren umweltfreundliche Antriebsalternativen. Toyota bietet neben Hybridantrieben auch vollelektrische Fahrzeuge und hat mit dem Toyota MIRAI bereits seit 2015 die erste in Serie produzierte Brennstoffzellen-Limousine im Angebot. Auch Lexus verfolgt mit intelligentem Hybridantrieb den Umweltgedanken, bietet vollelektrische Luxusstromer und arbeitet ebenfalls an emissionsfreien Brennstoffzellenfahrzeugen. Let’s go!

