Gewinn: Die Museen Aschaffenburg

× Erweitern Foto: Martin Url, Frankfurt am Main Willi Sitte „Schlafendes Paar“, 1963, Öl auf Leinwand

Foto: Ricarda Roggan, Leipzig Michael Triegel „Narziß“, 2000, Acryl und Öl auf Hartfaser

Noch bis zum 14. Januar zeigt die Kunsthalle Jesuitenkirche mit der Sammlung Fritz P. Mayer eine der bedeutendsten Ausstellungen für figurative Kunst in Deutschland. Nebenan widmet sich das Christian Schad Museum dem Leben und Werk des „Meisters der Neuen Sachlichkeit“ in einer weltweit einzigartigen Gesamtschau.

Der Frankfurter Industrielle Fritz P. Mayer begann Mitte der 1990er, sich für die Kunst aus der damaligen DDR zu begeistern. Sein Augenmerk richtete sich dabei auch auf die „Leipziger Schule“, die sich in den 1960ern an der Leipziger Kunstakademie entwickelte und in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Figürlichen bis heute Künstler*innen beeinflusst. Die Ausstellung zeigt Werke von den Begründern der „Leipziger Schule“ wie Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke und Bernhard Heisig, aber auch der zweiten, dritten und vierten Generation wie Volker Stelzmann oder Michael Triegel bis hin zu Markus MatthiasKrüger oder Johannes Rochhausen. Schön ist, dass Fritz P. Mayer nicht streng dogmatisch sammelt – somit finden sich in der Ausstellung zum Beispiel auch Arbeiten des Westberliner Malers Johannes Grützke, die in Dialog mit den Werken der Leipziger Schule treten.

× Erweitern Foto: Museen der Stadt Aschaffenburg (Stefan Stark) Innenansicht des Christian Schad Museums

Wer noch mehr Kunst erleben will, dem sei das 2022 neu eröffnete, direkt an die Kunsthalle Jesuitenkirche anschließende Christian Schad Museum empfohlen. Hier finden sich über 200 Werke aus allen Schaffensperioden Schads, die Motivation, Streben und Handeln eines bedeutenden Künstlers im 20. Jahrhundert illustrieren.

„Leidenschaftlich figurativ. Die Sammlung Fritz P. Mayer“, noch bis 14.1. in der Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, Aschaffenburg,

Christian Schad Museum, Pfaffengasse 26, Aschaffenburg, www.museen-aschaffenburg.de

Wir verlosen:

- Zwei Eintrittskarten für die Ausstellung „Leidenschaftlich figurativ“ inkl. Ausstellungskatalog

- Zwei Kombi-Jahreskarten für die Kunsthalle Jesuitenkirche und das Christian Schad Museum

- Zwei Kombi-Tickets für die Kunsthalle Jesuitenkirche und das Christian Schad Museum inklusive eines 10 Euro Gutscheins für den Museumsshop

Bitte im Feld „Antwort“ das Stichwort „Museen Aschaffenburg“ angeben!