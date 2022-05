Divas to the Stage, please!

Sechs Nachwuchs-Queens wettfeiern um die Gunst des Publikums: Beim monatlichen Drag Slam kann man sich und die eigenen Bühnenqualitäten testen, hier werden neue Shownummern und Performance-Varianten geboren und bestenfalls sogar der Horizont erweitert.

Mistresses of Ceremony des Abends sind Giselle Hipps und Jessica Walker; sie führen durch da Programm, staunen, ermuntern und feuern an! Auf die überzeugendste Performer*in des Abends wartet ein Preisgeld sowie Show-Support, unter anderem Rabatte für Jazz Cortes‘ Wigs und Nails. Bewerben kann man sich laufend – ist eine Show „voll“, rutschen die Nächsten automatisch auf den kommenden Termin. Tipp: Im Anschluss an den Contest steigt die Milk’n’Cream-Party, zu der alle Gäste des Drag Slams herzlich eingeladen sind.

4.6., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr, www.dragslam.de