Dorfpride 2022

Foto: Pavel Danilyuk, pexles.com, gemeinfrei

Queeres Leben findet nicht nur in den Metropolen statt. Um den Pride-Spirit auch fern der Großstädte wie Frankfurt, Mannheim oder Stuttgart zu erleben, organisiert das Team des „Dorfpride“ seit 2020 CSDs in der Provinz im Südwesten Deutschlands.

Nach Mühlhausen und Ofterstein zieht die Dorfpride-Demo in diesem Jahr durch die Römerstadt Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis. Unter dem Motto „Loud and Proud“ hat man ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am 9. Juli startet der Dorfpride mit einem Meet and Greet mit dem türkisch-deutschen Percussion-Duo Al_e_v_ & Selay am Ladenburger Wasserturm auf der Festwiese.

Nach der Eröffnungskundgebung um 14:30 Uhr startet der Zug um 15 Uhr durch die Altstadt und wird musikalisch von Miss Thunderpussy und DJane Käry begleitet. „Lasst und gemeinsam auf die Straße gehen! Loud and proud, solidarisch und unterstützend, alle gemeinsam für die Rechte von lesbischen, schwulen, bi, trans*, inter und queeren Menschen“, sagt das Orgateam.

9.7., Dorfpride in Ladenburg, www.dorfpride.de