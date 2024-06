× Erweitern Foto: icon0 com, pexels.com „Dragonfruit“

Was hat „Drag“ mit einer „Dragonfruit“ zu tun? Gute Frage. Wahrscheinlich gar nichts. Aber das Wortspiel ist schön. Und „Spiel“ gehört wiederum fest zum Drag-Kulturkanon. Teammitglieder des Jungen Staatstheaters Karlsruhe haben eigene performative Arbeiten entwickelt, zu Themen, die ihnen wichtig sind. Das Spiel mit der Form kommt hinzu – denn es gilt: „We Were All Born Naked, And The Rest Is Drag“. Ein Raum für Experimente und Erfahrungen. Läuft leider nur drei Mal!

7.6., INSEL, Karlstr. 49b, Karlsruhe, 21:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 9.6 und 16.7., www.staatstheater-karlsruhe.de