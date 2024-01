Eagle Special

Am 3. Februar kommen Sportswear- und Sneaker-Fans in Stuttgarts Fetisch-Bar auf ihre Kosten. Für den maximalen Kick gilt am Abend ein strikter Dresscode.

Wenn lässige Sportjacken, glänzende Trainingshosen, coole Sneaker und eine entsprechend kerlig-kecke Attitüde dir den Kick geben, ist die Sportswear-, Sneaker- und Skater-Party des Leder- und Fetischclubs LC Stuttgart der richtige Ort. Neben entsprechender Deko gibts natürlich auch eine anregende Sniffarea samt Lounge. Es gilt ein strikter Dresscode: Sneaker, Skater und Scally.

3.2., Eagle, Mozartstr. 51, Stuttgart, 21 Uhr, www.lc-stuttgart.de