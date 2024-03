EP:Fischer: Einfach persönlicher

Zur perfekten Einrichtung jeder Wohnung gehören nicht nur schicke Möbel, sondern auch die passenden Elektrogeräte. Schön, dass es dafür Fachgeschäfte gibt, die vom Fernseher über den Kühlschrank, die Waschmaschine, den Herd und alle sonstigen Küchen- und Elektrogeräte alles unter einem Dach anbieten und obendrein mit professionellem Service liefern und montieren. Das Frankfurter Fachgeschäft EP:Fischer ist dafür das beste Beispiel: Gegründet im Jahr 1983 und heute in der vierten Generation familiengeführt, findet man hier alle Elektrogeräte, die man zur Ausstattung einer modernen Wohnung oder des Gewerbebetriebs benötigt – vom Einsteigermodell bis zum robusten Geräten für die ganze Familie. Dabei führt EP:Fischer namhafte Marken wie Miele, Bosch, Siemens, Liebherr, Jura, Smeg, Metz, Loewe oder Sonoro und informiert sich regelmäßig auf Messen, Kongressen oder Workshops über innovative Neuigkeiten. Einen guten Überblick zum Angebot geben auch die Homepage und der Online-Store.

„Unser Slogan lautet: Einfach persönlicher“, erklärt Kim Hassel vom Team. Bedeutet: Mit kompetenter Beratung werden die passenden Geräte gefunden, an den Wunschort geliefert und fachkundig angeschlossen. „Wir sind für persönliche Wünsche offen und nehmen jede Herausforderung an“, so Kim Hassel weiter. „Gerade bei Einbaugeräten kann es auch mal komplizierter werden“. Zum perfekten Service gehört auch der Ausbau und die Entsorgung von Altgeräten: „Wer bei uns ein Gerät mit Service kauft, muss sich um nichts kümmern“, weiß Kim Hassel. „Wir haben ein kompetentes Team mit leidenschaftlichen Verkäufern und engagierten Monteuren, die teilweise schon seit vielen Jahren bei uns arbeiten“. Als EP-Partner können hier außerdem eine Vielzahl von Produkten zu fairen Preisen angeboten werden. Neben dem Hauptgeschäft EP:Fischer in Frankfurt-Sachsenhausen gibt es seit sieben Jahren auch die Filiale EP:Hausgeräte Schmidt in Neu-Isenburg.

EP:Fischer, Textorstr. 37, Frankfurt und EP:Hausgeräte Schmidt, Herzogstr. 53, Neu-Isenburg, www.ep-fischer.de, www.elektro-schmidt.com