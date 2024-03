Essayfilm zum Transgender Day

× Erweitern Foto: Lisett Kruusimäe, pexels.com „Trans“

Der Internationale Transgender Day Of Visibility rückt am 31. März mit vielfältigen Veranstaltungen das Bewusstsein auf Trans Menschen. Die Mainzer Bar jeder Sicht zeigt im Vorfeld eine französische Filmdoku: ausgehend von Virgina Woolfs Roman „Orlando“, in dem ein junger Mann seine Transition zur Frau erlebt, reflektiert der Hauptdarsteller des Films über Genderthemen und Genderpolitik der heutigen Zeit. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Max Helmich von „Das Die Der – Initiative für Geschlechtervielfalt“.

27.3., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.barjedersicht.de