EXTRA QUEER / Galerie Thomas Fuchs

Die Stuttgarter Kulturgemeinschaft lässt am 28. April zu einem genreübergreifenden Event, das queere Malerei und darstellende Kunst verbindet. Die Galerie Thomas Fuchs zeigt Werke der Künstler Patrick Angus und Navot Miller, die jeweils intime Einblicke in ihr Leben geben. Der US-amerikanische Patrick Angus starb 1992 im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen von Aids; seine Gemälde zeigten Szenen aus der damaligen Schwulenszene. Der in Berlin lebende queere Maler Navot Miller wurde 1991 geboren und zählt Patrick Angus zu einem seiner größten Vorbilder; Miller thematisiert in seinen Gemälden seine eigene queere Lebenswirklichkeit als jüdischer homosexueller Mann in Berlin.

Der Kunstgeschichtsstudent Tobias Bednarz führt durch die Ausstellung, deren Werke mit kleinen Theater- und Tanz-Szenen in Dialog treten. Es performen der Stuttgarter Regisseur und Schauspieler Axel Brauch sowie und die Tänzerin und Choreografin Alexandra Mahnke.

Foto: Dominique Brewing Alexandra Mahnke Foto: Robert Schittko Axel Brauch Foto: Bednarz Tobias Bednarz

Im Rahmen ihrer Schwerpunktreihe „EXTRA QUEER“ lädt die Stuttgarter Kulturgemeinschaft seit Herbst vergangenen Jahres zu unterschiedlichen Veranstaltungen, die Queerness in verschiedenen kulturellen Bereichen der süddeutschen Geschichte thematisieren und neben Vorträgen auch Filme, Theater-, Musical-, Tanz- und Gesangs-Veranstaltungen präsentiert. *bjö

